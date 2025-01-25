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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Власть и политика

Губернатор Малков обратился к рязанским студентам

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил студентов с праздником. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

«Сегодня один из самых ярких праздников — День студента!

Активные, умные, целеустремлённые — всё это о рязанских студентах. Особенно радует, что среди наших ребят много волонтёров.

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Желаю всегда сохранять задор и оптимизм! Интересных занятий и успешных сессий!

Надеюсь, что каждый найдёт себе дело по душе и свяжет судьбу с родным регионом. А мы создадим для этого все условия.

С праздником!»

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