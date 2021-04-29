Губернатор Любимов раскритиковал предложение повысить плату за проезд в Рязани

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил против повышения платы за проезд в общественном транспорте Рязани. Соответствующая запись опубликована на его странице в соцсети ВКонтакте.

Ранее появилась информация о том, что в Рязани обсудили концепцию комплексного развития общественного транспорта. Были предложены пути решения проблемы, в том числе говорилось о закупке новой техники. Деньги на это можно получить, увеличив стоимость проезда.

Любимов предостерёг разработчиков концепции от такого шага.

– Не нужно пытаться внедрять проекты за счёт жителей. Вы сперва научитесь работать с тем, что есть, – написал губернатор.

Глава региона предложил найти внутренние резервы на транспортных предприятиях.