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Четверг, 15 июля, 2021
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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 2 августа

7info
Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 2 августа
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Губернатор Николай Любимов внёс изменения в распоряжение об коронавирусных ограничениях на территории региона. Текст опубликовала газета «Рязанские ведомости» 15 июля.

Режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 65 лет продлевается с 20 июля по 2 августа. Неработающим пожилым людям, гражданам с хроническими болезнями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

До 2 августа продёл запрет на ночную работу кафе и ресторанов. С 01.00 до 06.00 заведения общепита работают только на вынос.

Первые коронавирусные ограничения в Рязанской области ввели 17 марта 2020 года.

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