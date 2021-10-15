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Пятница, 15 октября, 2021
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Губернатор Любимов потребовал правильно организовать вакцинацию в регионе

7info

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В пятницу, 15 октября, на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса губернатор Любимов потребовал правильно организовать процесс вакцинации и усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона сообщил, что число заболевших растёт в Рязанской области и в России в целом. Из-за сложившейся ситуации он вернулся в Рязань, прервав отпуск.

Единственный метод справиться с болезнью — провести вакцинацию населения.

— Задача была поставлена — достичь не менее 80% привитых от общей численности сотрудников до 1 ноября — первым компонентом и до 1 декабря — вторым, — приводит слова Любимова пресс-служба правительства.

Губернатор отметил важность правильной организации процесса вакцинации. При необходимости организуют дополнительные прививочные пункты, в том числе на предприятиях, организациях.

По мнению Николая Любимова, выполнение этих мероприятий поможет достигнуть необходимого коллективного иммунитета.

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