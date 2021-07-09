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Пятница, 9 июля, 2021
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Губернатор Любимов подписал закон о тишине в Рязанской области

7info
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В пятницу, 9 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал закон об обеспечении тишины. Сегодня текст документа опубликован официально.

Закон, принятый Рязанской областной Думой, обязывает соблюдать тишину с 22 до 7 часов, а также днём с 13 до 15 часов. В это время запрещается использовать громкоговорители, петь, свистеть, играть на музыкальных инструментах, кричать, делать ремонт, применять пиротехнику. Владельцы автомобилей обязаны починить постоянно срабатывающую сигнализацию.

Исключение сделаны для празднования Нового года, когда шуметь можно до 4 часов 1 января, а также для проведения религиозных обрядов. Кроме того, разрешены массовые мероприятия, организованные местными властями.

За нарушения полагаются штрафы: 3-5 тысяч рублей для граждан, 8-15 тысяч для должностных лиц, 15-25 тысяч для юридических лиц.

Закон вступит в силу через десять дней.

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