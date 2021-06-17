Губернатор Богомаз обратился к брянцам из-за новой волны коронавируса

Глава Брянской области Александр Богомаз обратился к местным жителям в связи с новой волной коронавируса, пишет портал «Брянские новости».
Чиновник обратил внимание на рост заболеваемости в регионе.
«На первое место выходит вакцинация. На сегодня вакцинировано 148 415 человек, но темпы вакцинации недостаточны», – отметил Богомаз.
Губернатор также подчеркнул, что во время третей волны все чаще болеют молодые люди, которые не прививаются.
«У нас нет другого пути победить болезнь, кроме как вакцинироваться», – убежден он.
Богомаз уверен, что вакцинация позволит спасти жизни брянцев.