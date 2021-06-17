Губернатор Богомаз обратился к брянцам из-за новой волны коронавируса

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Глава Брянской области Александр Богомаз обратился к местным жителям в связи с новой волной коронавируса, пишет портал «Брянские новости».

Чиновник обратил внимание на рост заболеваемости в регионе.

«На первое место выходит вакцинация. На сегодня вакцинировано 148 415 человек, но темпы вакцинации недостаточны», – отметил Богомаз.

Губернатор также подчеркнул, что во время третей волны все чаще болеют молодые люди, которые не прививаются.

«У нас нет другого пути победить болезнь, кроме как вакцинироваться», – убежден он.

Богомаз уверен, что вакцинация позволит спасти жизни брянцев.