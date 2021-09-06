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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Грядут массовые штрафы за непристегнутые ремни в автомобилях

7info7
Грядут массовые штрафы за непристегнутые ремни в автомобилях

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Водителей, которые перемещаются в автомобилях с непристёгнутыми ремнями безопасности, будут выявлять с помощью видеокамер и массово штрафовать.
Кроме водителей, штраф могут выписать и на пассажира, находящегося в салоне машины.

В ПДД  по этому поводу прописан целый абзац, согласно которому все люди, находящиеся внутри автомобиля, должны быть пристёгнуты.

Предусмотренный за данное нарушение штраф составляет одну тысячу рублей.

С 2020 года система фотофиксации применятся в Москве, в Московской области, Татарстане и Тамбовской области.

  В 2021 году  такие системы  будут установлены в других российских регионах. Штраф будет выписан, даже если водителя не остановил инспектор ГИБДД, — сообщает Cenyavto.

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