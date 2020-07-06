Гороскоп на 7 июля

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Овен

Физические нагрузки окажут благотворное влияние на здоровье Овна. Неожиданно, но приятно раскроются внутренние резервы. Расходуйте деньги аккуратно, чтобы не навредить семейному бюджету. Контролируйте желания, вы ведь не один. Непростой разговор ожидается с начальством. Только вечером поймете, что он от вас требовал.

Телец

7 июля Тельцу необходимо пересмотреть свои планы на жизнь, отпуск и финансовое положение. Нет, кризиса не предвидится, но позаботиться обо всем заранее нужно. Прекрасно реализуются творческие проекты, если возьмете в руки кисти и краски. Не сомневайтесь в своих талантах, они есть и еще какие. Навстречу мечте полетят одиночки, вас ждет яркая встреча.

Близнецы

Это чудесный день для Близнецов, которые хотят подработать. Предложения будет много, но на все сразу не соглашайтесь. Вряд ли потянете эту «лямку», ноша тяжелая. В еде нужно быть разборчивее, особенно, если пойдете в ресторан. Не нападайте на блюда, будто век не кушали. Вечером придется усердно танцевать под «дудку» любимого человека.

Рак

Трудоемкий денек ждет Рака, но отказаться от прибыльного проекта нельзя. Скоро отпуск, деньги нужны. Старайтесь держать рот под замком, не говорите все, что думаете. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым свяжете судьбу. Обойдитесь без прогнозов, живите сегодняшним днем. Для похудения выбирайте проверенные методы.

Лев

Гороскоп обещает Льву крайне радостный и теплый в отношениях день. Даже с теми, с кем вы постоянно конфликтуете, снизят амбиции. Не сдавайтесь перед материальными трудностями, ищите подработку. Качественно и интересно пройдут спортивные тренировки, но упражнения выполняйте без увеличения нагрузок. Вечером ждите новостей.

Дева

7 июля 2020 может омрачиться неприятностями со стороны здоровья. Если Дева надорвет желудок или будет валяться на пляже до вечера, то получит по заслугам. Организм даст сбой, берегите себя. Свою точку зрения не желательно высказывать чересчур бурно. Коллеги тоже имеют право на ошибки. С юмором отнеситесь к тому, что творится в быту.

Весы

Весам предстоит половину дня ковыряться в машине, бытовой технике и заниматься ремонтом квартиры. Все ваши мечты об отдыхе на природе рухнут в одночасье. Что ж, есть дела серьезнее, которые нельзя откладывать на потом. В семейной жизни избавляйтесь от того, что вносит суматоху и недоверие. Взгляните на супруга нежнее, он ответит тем же.

Скорпион

7 июля у Скорпиона не будет желания выполнять работу за кого-то. Он со своими-то заданиями будет справляться, как сонная муха. Энтузиазм пропал, все мысли о путешествии и любимом человеке. Конечно же, впрягаться в новые проекты не нужно. Но от основной работы не отказывайтесь. Это чревато потерями в финансах, чем « дыру» в бюджете закроете?

Стрелец

С утра у Стрельца не исключены разногласия с партнером по браку. Катастрофа не ожидается, но отношения дойдут до раздражительности и грубых слов. Лучше компромисса еще никто и ничто не придумал. Для решения вопросов с документами обратитесь к вышестоящему начальству. Ставьте свою подпись разборчиво, внимательно заполняйте бланки.

Козерог

Сегодня Козерог может «поскользнуться» на элементарных вещах. Результат окажется хуже, чем думал. Перед тем, как что-то предпринять или рисковать, сто раз проанализируйте ситуацию. Семейная ссора произойдет по вине одного из родственников. Не нужно было посвящать его в подробности бытовой сферы. Впредь разбирайтесь во всем сами.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею во всем соблюдать баланс, чтобы не упасть на ровном месте. Спортивные занятия, активные игры и отдых на природе укрепит здоровье. Налегайте на витамины, пополняйте организм кальцием и витамином С. Если решили купить что-то крупное для дома, то посоветуйтесь с родственниками. Особенно, если бюджет у вас общий.

Рыбы

В отношениях с любимым человеком Рыбам пора взять «рекламную паузу». Вы банально устали друг от друга, нужно отдохнуть. На работе тоже почувствуете себя одиноким. Ощущение, что вас используют и достают по пустякам, нарастает. Зато финансовое положение лучше прежнего. Вечером на карточку поступят деньги, можно позволить себе покупки.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru