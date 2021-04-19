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«Город в лицах» — так в Есенинке называется вечер-портрет творческой личности.

Рязаночка, поэт и прозаик Наталья Ивахненко в ЦГБ имени С.А.Есенина в прошлую субботу не только представила свою новую книгу «Тень крыла», но и отметила свой 10-летний писательский юбилей.

Изящная, легкая как сказочная принцесса, Наталья Ивахненко говорила ещё о личном юбилее. И в это никто не мог поверить. Она призналась, что писать начала только в 55 лет, когда вышла на пенсию. А работала всю жизнь библиотекарем. Да, удивительно, когда коллега, которая была мостиком между читателем и писателем, становится вдруг автором, чьи книги с интересом спрашивают на абонементе.

Наталья Ивахненко представила художника-оформителя своих книг- любимую дочь, а любимая внучка спела для писателя красивую песню. Весь вечер звучали стихи и проза самой Натальи, такие же трогательные и лирические. А цветами просто завалили героиню, и в атмосфере Есенинского зала чувствовалась торжественная и нежная нота. Клуб «Автор» сердечно поздравил коллегу, и друзья сказали много теплых и добрых слов.

Поэзия, проза, живая игра на музыкальных инструментах, сюжеты о Наталье Владиславовне — всё это сделало концерт незабываемым. И героиня призналась, что во всем у неё в жизни случилось счастье, но только одна досада прожигает сердце — писать начала слишком поздно. Хотя, творчество — уже чудо. И не каждому оно открывается. Даже в 55.