Гордума назначит на 10 ноября конкурс на должность главы администрации Рязани

Конкурс на должность главы администрации Рязани собираются провести 10 ноября, сообщает сайт городской Думы.

Вопрос обсудили депутаты на внеочередном заседании комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике. В заседании приняла участие министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина.

Также члены комитета рассмотрели вопрос о назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города. От Рязанской городской Думы в состав комиссии вошли: глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего, комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике Сергей Еремин, председатель комитета по социальным вопросам Роман Калинин, депутат РГД Александр Чайка.

Вторая половина конкурсной комиссии будет назначена губернатором Рязанской области.

Внеочередное заседание Рязанской городской Думы назначено на 3 октября.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани сейчас является Виталий Артёмов.