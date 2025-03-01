Год назад в России по инициативе Путина стартовала программа «Время героев»

Ровно год назад, по инициативе Президента России Владимира Путина, была запущена программа «Время героев».

В первый поток по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал.

«Президентская академия удостоилась чести реализовать уникальную программу, направленную на поддержку тех, кто на деле проявил верность своему Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Наша задача — обогатить их знания и подготовить эффективных управленцев», — сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

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За время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей, а руководитель программы Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области.

«С гордостью могу сказать, что время героев настало. Время тех, кто понимает истинный смысл служения Отечеству, тех, кто с решимостью и стойкостью принимает вызовы и не боится трудностей. Сегодня время для людей, чьи сердца полны любви к Родине и веры в ее величие», — отметила она.

Программа активно набирает обороты: идет дополнительный отбор. 14 декабря 2024 года Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости расширить федеральную программу «Время героев» на регионы. Сейчас эти программы реализуются.