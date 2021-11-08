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Понедельник, 8 ноября, 2021
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Главврач рязанской больницы отказывается пускать священников в «красную зону»

7info

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Главный врач одной из рязанских больниц отказывается пускать священников к пациентам «красной зоны». Об этом сообщают «Новости Рязани ВКонтакте» со ссылкой на отца Дмитрия Фетисова.

Представитель РПЦ рассказал, что речь идёт только об одной из больниц Рязани, в остальных подготовленные священники могут попасть к пациентам с коронавирусом.

Священник не понимает, с чем связана такая позиция медика. Для многих пациентов, верующих в Бога, присутствие священника, проведение причастия, исповедь очень важны.

— Вероятно, эта борьба с верующими, находящимися в заведомо беспомощном состоянии, в его голове прочно ассоциируется с легальной антирелигиозной или, если он сектант, с антиклерикальной борьбой, — пишет отец Дмитрий.

Больницу священник не называет из-за большого уважения к медикам, борющимся с коронавирусом.

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