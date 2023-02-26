Главный престол Казанского храма в Солотче освятил митрополит Марк

25 февраля митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин освящения главного престола Казанского храма в Солотче. Об этом сообщается на сайте Рязанской епархии.

Работы в храме шли в течение нескольких лет. Центральная его часть полностью реконструирована, установлен новый иконостас. Повод для особого торжества в этот день был не единственным: 25 февраля церковь вспоминает святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца, в честь которого освящён один из приделов церкви в Солотче.

Совершив Божественную литургию в храме, митрополит Марк отметил, что освящение — важная веха в жизни храма и повод вспомнить создателей старинного храма, служивших в нём священников, прихожан и благотворителей, которые помогли возродить святыню.