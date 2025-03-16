Главный инспектор МВД России Игорь Золотов провел в Рязани прием граждан

Генерал-майор полиции Игорь Золотов 15 марта провел личный прием граждан в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области

Мероприятие состоялось в рамках инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности Управления. На личный прием обратились жители региона по вопросам, касающимся деятельности полиции, в том числе расследования уголовных дел, работы участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска и подразделений экономической безопасности.

Игорь Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося. Некоторые из вопросов были решены на месте. По обращениям, требующим дополнительного изучения, даны поручения членам комиссии МВД России в кратчайшие сроки провести проверки.