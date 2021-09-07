Глава Рязани поздравила региональное отделение «Союза женщин России»

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования антифашистского комитета, ставшего прародителем Комитета советских женщин и затем Союза женщин России. Участие в нем приняли представители Правительства Рязанской области, Рязанской городской Думы, активисты женского движения.

Антифашистский комитет был создан в 1941 году по инициативе Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. В состав организации вошли женщины-ученые, люди искусства, работники народного хозяйства, политики, общественные деятели, сплотившиеся в борьбе с фашизмом. Опыт работы антифашистского комитета сегодня используется Союзом женщин России, который является правопреемником организации.

От Рязанской городской Думы с юбилеем организацию поздравила глава муниципального образования Юлия Рокотянская, сообщила пресс-служба РГД.

— Благодаря вашей работе усиливается роль женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Сегодня многие женщины занимают руководящие посты, принимают ответственные решения. Деятельность Союза направлена на защиту прав женщин, заботу об укреплении семьи. Несмотря на ответственную работу и занимаемые должности, женщины остаются хранительницами семейного очага, заботятся о своих родных и близких, — сказала Юлия Рокотянская.

Она пожелала всем присутствующим крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях, а рязанскому отделению «Союза женщин России» — дальнейшего развития и плодотворной работы.