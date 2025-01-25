Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия. Подробности сообщил официальный телеграм-канал ведомства.
В рамках визита глава Минпромторга осмотрел:
механообрабатывающий цех, где производятся сложные корпусные детали для металлообрабатывающего оборудования;
сборочный участок с тяжёлыми токарными станками и 5-осевыми обрабатывающими центрами;
фрезерные станки;
конструкторско-технологический центр.
Станочный парк предприятия включает более 200 единиц оборудования, среди которых автоматизированные линии, высокоточные портальные обрабатывающие центры и установки для гидроабразивной резки.
В 2023 году завод «Саста» запускает серийное производство станков с полноценной 5-осевой обработкой, что позволит изготавливать сложные детали для авиационной и двигателестроительной отраслей.
Кроме того, Антон Алиханов посетил литейное производство завода, где применяется технология на основе холодно-твердеющих смесей, обеспечивающая высокую точность изготовления отливок.
Фото: t.me/minpromtorg_ru