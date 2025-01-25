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Фото: t.me/minpromtorg_ru
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Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область

Алексей Самохин

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия. Подробности сообщил официальный телеграм-канал ведомства. 

В рамках визита глава Минпромторга осмотрел:

механообрабатывающий цех, где производятся сложные корпусные детали для металлообрабатывающего оборудования;

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сборочный участок с тяжёлыми токарными станками и 5-осевыми обрабатывающими центрами;

фрезерные станки;

конструкторско-технологический центр.

Станочный парк предприятия включает более 200 единиц оборудования, среди которых автоматизированные линии, высокоточные портальные обрабатывающие центры и установки для гидроабразивной резки.

В 2023 году завод «Саста» запускает серийное производство станков с полноценной 5-осевой обработкой, что позволит изготавливать сложные детали для авиационной и двигателестроительной отраслей.

Кроме того, Антон Алиханов посетил литейное производство завода, где применяется технология на основе холодно-твердеющих смесей, обеспечивающая высокую точность изготовления отливок.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил Рязанскую область Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил станкостроительный завод «Саста» в Рязанской области, где ознакомился с ключевыми производственными мощностями и технологиями предприятия.

Фото: t.me/minpromtorg_ru

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