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Вторник, 7 июня, 2022

Гладков объяснил, почему белгородцам нельзя разводить свиней

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Гладков объяснил, почему белгородцам нельзя разводить свиней

Глава Белгородской области рассказал об ограничениях на содержание свиней в регионе, пишет Открытый Белгород.

По его словам, из-за широко развитого промышленного разведения этих животных оно практически невозможно. Сейчас в регионе на фабриках более 4,5 миллиона свиней.

«Необходимо ограничение частного разведения. Это связано с болезнью животных, которая может привести к проблеме продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны», – пояснил Гладков.

Однако, как отметил губернатор, прямого запрета для разведения животных в своем хозяйстве нет – для этого нужно соблюдать жесткие требования по их содержанию.

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