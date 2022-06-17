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Пятница, 17 июня, 2022

Гладков назвал «безобразием» ситуацию с детским садом в Старом Осколе

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Гладков назвал «безобразием» ситуацию с детским садом в Старом Осколе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о скандале с проблемным детским садом в Старом Осколе, пишет Бел.Ру.

Ранее сообщалось, что учреждение в микрорайоне Дубрава затопило после дождя. В итоге значительно пострадала кровля. Губернатор назвал детсад, который не успели сдать вовремя, «многострадальным».

«К сожалению, не всегда строители качественно выполняют свою работу. Сроки сорваны. На подрядную организацию подаём в суд. Это безобразие», – отметил Гладков.

Он заверил, что строившая объект компания больше не сможет строить подобные учреждения в регионе.

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