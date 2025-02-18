ГК «Зелёный сад» подарила квартиру лучшему учителю Рязанской области

В офисе строительной компании состоялось торжественное подписание договора. Управляющий директор «Зелёного сада» Андрей Оришкевич вручил документ о собственности победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024» Елене Сюваткиной. Она получила однокомнатную квартиру площадью 42,6 квадратных метра в ЖК Skyline.

Елена Александровна работает в рязанской школе № 55 — преподаёт немецкий и английский языки. Кроме того, она является советником директора по воспитанию.

«Сегодня прекрасный день! Мы по поручению губернатора Павла Малкова от имени нашего города и Рязанской области передаём квартиру замечательному преподавателю, который стал лучшим педагогом в прошлом году. Елена достойно представила наш регион на российском педагогическом Олимпе», — сказал Андрей Оришкевич.

В ответном слове Елена Сюваткина подчеркнула, что очень любит свою работу и каждый день идёт в школу с радостью. Также педагог отметила, что благодарна всем своим ученикам, которые внесли вклад в её победу.

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Управляющий директор «Зелёного сада» рассказал, что квартира для педагога находится в микрорайоне Приокский. Буквально во дворе дома расположены детский сад, школа, аптека, магазины. В десяти минутах ходьбы — дворец детского творчества, парки, поликлиники. Квартира будет не только удобной для проживания, но и станет отличной инвестицией в будущее семьи Елены Сюваткиной.