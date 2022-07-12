ГИБДД опубликовала фото ДТП в Касимовском районе, в котором пострадал 38-летний водитель.

Авария произошла 12 июля около 10 часов утра на 256-ом километре трассы Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Столкнулись УАЗ, за рулём которого находился 20-летний водитель, и ВАЗ-2113 под управлением 38-летнего мужчины.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Водитель ВАЗа при аварии был травмирован, ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства происшествия.