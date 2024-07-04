В конце 2000-х годов видео с участием школьника Никиты Литвинкова из Королёва стало вирусным в сети. В ролике длинноволосый подросток эмоционально описывал блюда школьной столовой. Фразы и необычный внешний вид сделали его интернет-звездой и объектом множества мемов. Однако неожиданная слава не принесла счастья: Литвинков начал злоупотреблять алкоголем и участвовать в треш-стримах. Об этом рассказала в редакционной статье «Лента.ру».

В 2024 году он попал в тайскую тюрьму за нарушение миграционных правил, а через несколько месяцев оказался в реанимации московской больницы из-за передозировки психотропными препаратами. Ранее Никита жил в Рязанской области и работал концертмейстером в местном колледже культуры.

История его популярности началась в 2008 году, когда сотрудники местного телевидения пришли в школу № 13 в Королёве, чтобы снять репортаж о питании в школьных столовых. Одним из учеников, с которым поговорили телевизионщики, был Никита Литвинков. Его манера речи и внешний вид покорили зрителей. В 2012 году он появился в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где рассказал, как снялся в ролике.

Окончив школу, Литвинков поступил на дирижерско-хоровое отделение в музыкальный колледж в Воронеже, а затем служил в армии. После армии он трудился музыкальным работником в различных городах, включая Тамбов, Тулу, Курск, Волгоград и Астрахань. В 2020 году поселился в Рязанской области и работал концертмейстером.

Литвинков стал гостем подкаста Гарика Оганисяна «Реаниматрица», где рассказал о проблемах с алкоголем и одиночестве. Его внешний вид и манера одеваться вызвали новые обсуждения среди пользователей интернета.

В январе 2024 года он начал участвовать в треш-стримах с блогерами VJLink, Сергеем Симоновым и Хикканом. Вскоре после этого мужчина оказался в тайской тюрьме за нарушение миграционного законодательства.

Он пробыл в королевстве на 150 дней больше, чем было разрешено. Никита сделал местные автомобильные права и считал, что это будет основанием для продления срока пребывания в стране. Как оказалось, этого было недостаточно.

Вернувшись в Россию, Литвинков попал в реанимацию московской больницы с передозировкой психотропными препаратами. Вскоре его состояние улучшилось, и он был переведен в наркологическое отделение. Несмотря на трудности, Литвинков надеется на лучшее будущее и заявляет, что не собирается сдаваться.