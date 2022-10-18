Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

Генпрокуратура выявила серьёзные нарушения по карьеру в Заокском

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Фото из группы ВООПИиК Рязань ВКонтакте

Генеральная прокуратура выявила серьёзные нарушения при оформлении разрешительной документации по карьеру в Заокском Рязанской области. Об этом сообщается в группе ВООПИиК Рязань ВКонтакте.

За действия регионального минприроды надзорный орган внёс представление губернатору Рязанской области.

Прокуроры установили, что министр природопользования региона в нарушение действующего законодательства выдал лицензию на пользование недрами на участке недр местного значения «Заокский». Также министерство незаконно оформило горный отвод.

По данным прокуратуры, земельные участки, где собирались устроить песчаный карьер, должны быть включены в перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий на территории Рязанской области. Использование этих земель для иных целей недопустимо.

Ранее местные жители выходили с протестами против строительства карьера в Заокском.

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