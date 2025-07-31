Освобождение Часова Яра — важного транспортного узла, соединяющего Донецкую и Днепропетровскую области, — стало прежде всего сигналом для Вашингтона. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, не стоит обращать внимания на ультиматумы Трампа: военная помощь Украине, которую он может возобновить после установленных им сроков, уже не сможет помочь противнику.

Напомним, в четверг, 31 июля, Министерство обороны объявило об освобождении стратегически важного логистического узла — города Часов Яр. Штурм города продолжался год и три месяца. Очередной укреплённый район ВСУ полностью перешёл под контроль ВС РФ ещё в воскресенье, 27 июля. С конца прошлой недели там проводилась зачистка подвалов, где могли укрываться остатки украинских сил. По некоторым данным, около 400 боевиков, отказавшихся сдаться, были ликвидированы на месте.

Часов Яр расположен на господствующей высоте и использовался ВСУ не только как транспортный узел, но и как крупный тыловой хаб. В городе находились склады, ремонтные базы и полевые госпитали. Теперь российские силы могут контролировать с помощью артиллерии соседние Константиновку, Краматорск и Славянск, а также получают выход к последним укрепрайонам ВСУ в ДНР.

По словам Владимира Попова, новость об освобождении Часова Яра для многих стала неожиданной, так как Минобороны специально не сообщало о промежуточных этапах операции. Эта победа, по мнению эксперта, стала своеобразным сигналом для Вашингтона.

— Мы ещё раз чётко дали понять, почему не собираемся идти на уступки, которые, возможно, обещал Трамп по дипломатическим каналам в обмен на незначительные выгоды. Конечно, переговоры нужны, дипломатическая работа по урегулированию конфликта необходима, но она ни в коем случае не должна влиять на наши действия на линии фронта.

Рано или поздно конфликт с Украиной придётся урегулировать, но это должно происходить на условиях, которые будут выгодны России с военно-политической точки зрения. Мы должны достичь тех целей, которые с самого начала обозначил Владимир Путин.

— Что может сделать Трамп, если конфликт не будет урегулирован?

— Он может принять решение о поставках боеприпасов, снарядов, ракет для ПВО и управляемых ракет для ударов по наземным целям. Также он может разрешить прибытие инструкторов или добровольцев из европейских стран. Но на этом всё. Больше он просто не успеет сделать. Особенно учитывая, что между политическим решением и его реализацией проходит время. ВСУ сейчас в сложной ситуации, и даже если помощь будет выделена, она не сможет вовремя дойти до них и восстановить оборону. Воплотить такую идею на практике гораздо труднее, чем кажется.