Гарик Мартиросян раздаёт миллионы за смешные истории в новом шоу на ТНТ 

26 июля в 22:00 на ТНТ выходит новое шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион» (16+). Теперь любой человек, у которого «в запасе» есть очень смешная и забавная история из жизни, может рассказать её на всю страну, послушать комментарии самого Гарика Мартиросяна и его звёздных гостей, а заодно выиграть денежный приз в 1 миллион рублей. Еще никогда за 2 минуты из жизни не платили миллион!

С каждым из нас в жизни хоть раз происходила какая-то невероятная и смешная история, а это значит, что абсолютно любой может стать участником нового шоу историй Гарика Мартиросяна. Свои истории зрители рассказывают прямо из зала путем рандомного выбора. Главное, уместить свой рассказ в 2 минуты, а также рассмешить Гарика Мартиросяна, его звёздного гостя и весь зрительный зал. Именно зрители впоследствии выберут самую смешную историю выпуска, а рассказчик получит денежный приз. При этом у него будет возможность увеличить выигрыш, если его история окажется смешнее, чем история звёздного гостя. Судьбу участников решают зрители в зале, а финальная сумма выигрыша может достигнуть 1 миллиона рублей!

Слушать и рассказывать смешные истории вместе с Гариком Мартиросяном в новом шоу будут Вадим Галыгин, Артём Калайджян, Дмитрий Губерниев, Никита Кологривый, Илья Соболев, Марина Кравец и многие другие. А это значит, что градус юмора в каждом выпуске будет зашкаливать, а уровень смеха достигнет небывалых высот.

«В новом шоу «История на миллион» меня очень веселили весёлые истории, трогали трогательные, а люди рассказывали уникальные истории именно из их жизни. Критерии оценки в проекте очень разные, главное, мне кажется, побеждают истории, в которых человек проявляет свою человечность. Такие истории обычно ценятся залом. За исключением дико смешных, когда участник перебивает настроение всем, невозможно не смеяться и не проникнуться симпатией к человеку. Всё же юмор побеждает обыденность и обычность», – прокомментировал новое шоу Гарик Мартиросян.

«У нас был кастинг в проект, и с каждым участником мы созванивались, работали над историями: помогали так лаконично их рассказать, чтобы уложиться в заявленное время, подсказывали, где сделать акцент в плане юмора. Мы помогали рассказать историю так хорошо, чтобы выиграть заветный приз. У каждого из этих замечательных людей есть мечта, так почему бы не порадовать их возможностью получить именно такую сумму и осуществить эту мечту? Шоу «История на миллион» мы создали для всех любителей хорошо провести пятничный вечер вместе с каналом ТНТ», – говорит продюсер проекта Константин Обухов.

Концепция взаимодействия «профессионалов и непрофессионалов» появилась у Гарика Мартиросяна очень давно и уже вылилась в два ярких музыкальных хита ТНТ «Конфетка» и «Ярче звёзд», где самые обычные, но очень талантливые люди, могут продемонстрировать свои таланты на огромную аудиторию. «История на миллион» развивает этот концепт и даёт возможность каждому человеку не просто поделиться своей историей, но и получить за нее большой денежный приз.