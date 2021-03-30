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Суббота, 3 апреля, 2021
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Фотовыставка «Все начинается с любви к себе. Весенняя перезагрузка»

Елена Лобанова

В Рязанской областной библиотеке имени Горького начинает работать фотовыставка «Все начинается с любви к себе. Весенняя перезагрузка». Это персональная выставка фотохудожника Анастасии Демидкиной.

Вниманию зрителей автор представит работы, выполненные в жанре портрета – философские, раскрывающие внутренний мир обычных горожан, заставляющие задуматься о смысле жизни, на миг остановиться в суете будней.

Особый раздел экспозиции составляют снимки, сделанные в период пандемии. Когда привычные съемки стали недоступны для фотографов, они, как и многие, ушли в онлайн, заменив камеру в руках экранами смартфонов, компьютеров и планшетов. Потеряв в качестве, фотографии, сделанные дистанционно, приобрели винтажный шарм, позволив по-новому взглянуть на привычную работу фотографа.

Выставка начнет работать 2 апреля и будет открыта до 22 апреля. Вход свободный.

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