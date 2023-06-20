ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов

Футбольный клуб «Рязань» подписал контракт с тренером Максимом Швецовым.

Швецов родился 5 января 1973 года. Воспитанник хабаровской ДЮСШ СКА. Полузащитник по амплуа. В качестве игрока выступал в клубах Первой и Второй лиг: СКА (Хабаровск), «Жемчужина» (Сочи), «Локомотив» (Чита), «СКА-Энергия» (Хабаровск). Профессилнальную карьеру игрока завершил в 2007 году.

В качестве главного тренера начинал работу в любительском клубе «Экспресс» Хабаровск. Затем четыре года возглавлял команду III дивизиона «Дальстройиндустрия»

(Комсомольск-на-Амуре).

В 2016 году был приглашен на должность главного тренера клуба ПФЛ «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). Затем перешел в «Сахалин». С лета 2019 года являлся главным тренером и одновременно начальником команды ФК «Чита».