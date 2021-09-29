Фестиваль студенческого спорта и здорового образа жизни «СпортTeams» состоялся в Рязани

С 22 по 24 сентября в г. Рязани состоялся Фестиваль студенческого спорта и здорового образа жизни «СпортTeams» для студенческих команд вузов Центрального федерального округа. Цель фестиваля — популяризация занятий физической культурой и массовыми видами спорта в молодежной среде, привлечение обучающихся к здоровому образу жизни.

В программу фестиваля были включены соревнования по 9 видам студенческого спорта (зарница, велопробег, лазертаг, кроссфит, эстафетное плавание, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, боулинг), мастер-классы, экскурсионная и досуговая программа.

Проект «СпортTeams» — победитель всероссийского конкурса молодежных проектов среди ВУЗов Федерального агентства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) в 2021 году.

В фестивале приняли участие обучающиеся 10 государственных образовательных организаций высшего образования Центрального федерального округа Российской Федерации (Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный университет, Государственный социально-гуманитарный университет Московской области, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Смоленский государственный университет, Тульский государственный университет, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета).

В оргкомитет фестиваля вошли представители Министерства физической культуры и спорта Рязанской области, Федеральное агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), РГУ имени С.А. Есенина.

Партнерами мероприятия выступили Ассоциация вузов Центра России, Ассоциация Студенческий спортивных клубов России, Российский студенческий спортивный союз, РРО ООО «Инклюзивный клуб «Десантное братство»».

По итогам всех соревнований наградами были отмечены участники команд, занявшие призовые места в отдельных видах спорта. В общекомандном зачете 3 место заняла команда Воронежского государственного университета, 2 место заняла команда Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Абсолютным победителем стала команда Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.