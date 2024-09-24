Фестиваль «Читающий мир» в Рязани охватит 38 регионов России и 5 стран мира

Более 80 мероприятий для аудитории всех возрастов состоятся на территории Горьковской библиотеки в рамках программы десятого, юбилейного Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». Захватит он 26, 27 и 28 сентября. Торжественное открытие отгремит в первый день в 12:00.

На сей раз география фестиваля простёрлась даже за пределы Российской Федерации. Всего участие в событии примут 38 регионов страны, а также представители Республики Азербайджан, Ирана, Казахстана, Китайской Народной Республики и Сербии. Говоря же об отечественных издательствах, на большой книжной выставке-ярмарке, которая будет работать 26 и 27 сентября с 9:30 до 20:00 и 28 с 9:30 до 18:00, посетители фестиваля смогут приобрести продукцию 64 российских издательств по ценам производителей, включая уникальные экземпляры с ограниченным тиражом.

Помимо иных активностей, таких как презентации, лекции и марафона проектов по продвижению книги и чтения «Читай со мной», направленного на популяризацию творчества литераторов из регионов России, в рамках «Читающего мира» будут подведены итоги конкурсов «Книга года» и «Хозяин земли». К участию заявлено 200 книг, 21 из которых написана рязанскими авторами. Писателей и издателей ждёт 10 номинаций, по 3 призовых места в каждой. Главным судьей выступила Ольга Ефимовна Воронова, российский литературовед и доктор филологических наук.

Экспромтом перед фестивалем библиотеку посетил писатель Сербского издательства «Хороший ребёнок», базирующегося в Белграде – Милан Бойич. Он подарил в фонд библиотеки книги своего авторства.