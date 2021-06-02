Ещё одну дорогу приняли после ремонта рязанские власти

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В среду, 2 июня, комиссия приняла после ремонта участок дороги на улице Песоченской, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Дорогу реконструировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В состав комиссии вошли представители Дирекции благоустройства города, депутаты, общественность.

В рамках двухлетнего контракта на участке длиной 567 метров заменили асфальт, сделали съезды, пешеходные тротуары, оборудовали остановки общественного транспорта. Установлены лежачие полицейские, новые дорожные знаки, обустроены пешеходные переходы, уложена тактильная плитка.

Вопросов по качеству работ у комиссии не возникло. Дорога принята, если возникнут дефекты, подрядчик устранит их по гарантии.