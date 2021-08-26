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Четверг, 26 августа, 2021
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Ещё один коллега предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени дал ему характеристику

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Ещё один коллега предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени дал ему характеристику

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Ещё один коллега предполагаемого убийцы 8-летней девочки в Тюмени дал ему характеристику. Интервью с мужчиной опубликовано на РЕН ТВ.

По словам Артура, в последнее время сотрудники стали замечать странности в его поведении. Например, в поступках мужчины чувствовалась наглость и ощущение безнаказанности. На неадекватное поведение своего подчинённое обратил внимание даже начальник.

Как отметил коллега подозреваемого, с ним никто не общался близко. Часто предполагаемого убийцу видели в состоянии опьянения.

Также коллега подозреваемого отметил, что он казался ему несерьёзным и неинтересным человеком. 

Тело погибшей нашли 19 августа возле озера в неблагополучном районе. В правоохранительных органах тогда предположили, что девочку изнасиловали и задушили. После волонтеры рассказали о семье школьницыПодозреваемым в убийстве стал 40-летний местный житель. Спустя некоторое время в СМИ рассказали, как могло произойти преступление. Коллеги подозреваемого также высказались о личности мужчины.

Также стало известно, что сам подозреваемый участвовал в поисках девочки.

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