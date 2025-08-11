Ещё два беспилотника уничтожены ночью 11 августа над Рязанской областью

В ночь на понедельник, 11 августа, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом говорится в оперативной сводке министерства обороны России.

Уничтожение беспилотников прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Минувшие выходные были непростыми, но бойцы ПВО и РЭБ отработали отлично. Пострадавших и разрушений нет, — написал глава региона в телеграм-канале.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в течение прошедшей ночи. БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией десяти регионов страны.

География ночной атаки:

Белгородская область — 7 БПЛА

Брянская область — 5 БПЛА

Калужская область — 5 БПЛА

Республика Крым — 4 БПЛА

Орловская область — 2 БПЛА

Курская область — 2 БПЛА

Воронежская область — 2 БПЛА

Рязанская область — 2 БПЛА

Московский регион — 2 БПЛА

Тульская область — 1 БПЛА.