Ещё два беспилотника уничтожены ночью 11 августа над Рязанской областью

В ночь на понедельник, 11 августа, над Рязанской областью уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом говорится в оперативной сводке министерства обороны России.
Уничтожение беспилотников прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в течение прошедшей ночи. БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией десяти регионов страны.
География ночной атаки:
Белгородская область — 7 БПЛА
Брянская область — 5 БПЛА
Калужская область — 5 БПЛА
Республика Крым — 4 БПЛА
Орловская область — 2 БПЛА
Курская область — 2 БПЛА
Воронежская область — 2 БПЛА
Рязанская область — 2 БПЛА
Московский регион — 2 БПЛА
Тульская область — 1 БПЛА.