Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках в Рязани.

Накануне градоначальник проинспектировала участки на улице Нахимова и дорогу в районе Южного промузла от перекрёстка Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Работы там ведёт один подрядчик.

На улице Нахимова отремонтируют около километра проезжей части. В этом году её полностью отфрезеруют и уложат нижний слой асфальта.

В районе Южного промузла предстоит обновить почти 9,5 километров дороги. Последний ремонт на этом участке проводили 12 лет назад. Рязанский мэр отметила, что это самая «затратная» дорога за последнее время. В текущем году дорога будет полностью отфрезерована и начнётся укладка асфальта.

Качество работ под контролем властей на всех этапах, – отметила градоначальник в своём Telegram канале. Общественная приёмка и окончательная оплата запланированы на 2023 год.