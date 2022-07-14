Татьяна Проводина

Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках

Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках в Рязани.

Накануне градоначальник проинспектировала участки на улице Нахимова и дорогу в районе Южного промузла от перекрёстка Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе. Работы там ведёт один подрядчик.

На улице Нахимова отремонтируют около километра проезжей части. В этом году её полностью отфрезеруют и уложат нижний слой асфальта.

В районе Южного промузла предстоит обновить почти 9,5 километров дороги. Последний ремонт на этом участке проводили 12 лет назад. Рязанский мэр отметила, что это самая «затратная» дорога за последнее время. В текущем году дорога будет полностью отфрезерована и начнётся укладка асфальта.

Качество работ под контролем властей на всех этапах, – отметила градоначальник в своём Telegram канале. Общественная приёмка и окончательная оплата запланированы на 2023 год.

Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках
Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках
Елена Сорокина проверила ход дорожных работ на двух участках
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