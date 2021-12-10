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Пятница, 10 декабря, 2021
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Елена Сорокина попросила сообщать ей о некачественной уборке снега в Рязани

7info7

9 декабря мэр Елена Сорокина попросила сообщать ей о плохой уборке снега в городе. Пост она опубликовала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Сорокина доложила, что её аккаунт «завален» жалобами жителей. Рязанцы указывают на плохую уборку снега и наледи. К своим словам они прикрепляют фотографии, подтверждающие, что работы на многих городских территориях не проводятся.

Так, одно из обращений касалось улицы Новосёлов. Местные жители рассказали о проблемах с уборкой главе администрации, а ещё опубликовали информацию во всех городских пабликах. Сорокина признала, что в данном случае ярко видна недоработка Дирекции благоустройства города.

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Ещё один пример – Михайловское шоссе. Там после требований мэра скользкую дорогу к школе обработали.

Рязанцев Елена Сорокина просит сообщать о плохой уборке. Она заверила, что читает обращения и даёт по ним указания. Также сообщения от жителей дают возможность понять, где коммунальщики не дорабатывают.

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