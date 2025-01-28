Екатерина Мизулина назвала TikTok идеальной площадкой для работы с молодёжью

Известный общественный деятель, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ждет возвращения TikTok в Россию. Об этом она рассказала рязанцам на встрече с молодежью 28 января в областной филармонии.

По словам Мизулиной, эта платформа обладает огромным потенциалом для работы с молодежной аудиторией, который, к сожалению, недооценивается государством.

«TikTok — это мощный инструмент коммуникации», — подчеркнула она.

Вместе с тем, Мизулина напомнила о важности цифровой безопасности и предостерегла молодых пользователей от потенциальных опасностей в сети.