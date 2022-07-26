Дым от лесных пожаров вновь окутал Якутск, в воздухе отмечается превышение ПДК химвеществ

Дым от лесных пожаров вновь окутал город Якутск, лабораторные анализы выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике.

По данным ведомства, специалисты взяли 16 проб атмосферного воздуха из-за задымления в столице республики.

«По результатам исследований концентрация диоксида азота составила 1,0 ПДК (при ПДК=0,2 мг/м3), по остальным веществам – оксид углерода, взвешенные вещества, частицы РМ-2,5, РМ-10, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод) превышения ПДК не выявлено», — доложили в пресс-службе.

В свою очередь, заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Маршалик рассказала журналистам, что при смене направления ветра задымление ожидается в течение недели в центральных районах Якутии.

«Сегодня с утра в Якутске наблюдалось задымление, а ближе к обеду ситуация улучшилась, потому что направление ветра сменилось на северо-восточное. В течение недели циклоническая деятельность будет идти больше по западной территории, поэтому направление ветра в центральных районах, в том числе в Якутске, будет в большей части восточным и северо-восточным. Возможно задымление, но ситуация будет меняться в зависимости от направления ветра», — сказала Маршалик.

По ее словам, в ближайшее время жаркая погода сохранится почти на всей территории республики, температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 36 градусов.

Ранее сообщалось о том, что ЧС регионального характера из-за сложной пожарной обстановки действует в Хабаровском крае с 7 июля. Дым от хабаровских пожаров накрыл районы Якутии, включая город Якутск. Показатели предельно допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе были превышены в Якутске и Намском районе. Едкий дым рассеялся 22 июля.