Двум знакам зодиака наступающий 2024 году принесёт большие сложности

В народе принято говорить: «С Новым годом, с новым счастьем!». Но не всем наступающий високосный 2024 год принесёт долгожданные спокойствие и радость. Два знака зодиака окажутся под серьёзным прессингом проблем и неприятностей. Таролог Матвей Белозёров рассказал в интервью Мир24, кому уже сейчас стоит готовиться к печальным событиям.
Во-первых, речь идёт о Девах. Белозёров однозначно заявляет: для представителей этого знака наступающий год обернётся чем-то крайне тяжёлым. Причём сложности ожидаются как в семейных отношениях, так и на работе:
Во-вторых, сложности ожидаются у рождённых под знаком Весов. Можно сказать, что у них в 2024 году произойдёт «обнуление всего». Многое придётся начать с начала. И хотя середина года принесёт долгожданную стабильность, может начаться серьёзная апатия.