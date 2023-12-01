Двум знакам зодиака наступающий 2024 году принесёт большие сложности

В народе принято говорить: «С Новым годом, с новым счастьем!». Но не всем наступающий високосный 2024 год принесёт долгожданные спокойствие и радость. Два знака зодиака окажутся под серьёзным прессингом проблем и неприятностей. Таролог Матвей Белозёров рассказал в интервью Мир24, кому уже сейчас стоит готовиться к печальным событиям.

Во-первых, речь идёт о Девах. Белозёров однозначно заявляет: для представителей этого знака наступающий год обернётся чем-то крайне тяжёлым. Причём сложности ожидаются как в семейных отношениях, так и на работе:

— Родным придётся что-то доказывать, отстаивать себя. На фоне конфликтов может пострадать ментальное состояние, начаться апатия и замкнутость. Постарайтесь изменить свое отношение к окружающему миру, уделите внимание себе, расслабьтесь, чаще путешествуйте, — советует специалист.

Во-вторых, сложности ожидаются у рождённых под знаком Весов. Можно сказать, что у них в 2024 году произойдёт «обнуление всего». Многое придётся начать с начала. И хотя середина года принесёт долгожданную стабильность, может начаться серьёзная апатия.

— К концу года возможен переезд, смена деятельности, но с вами будут люди, которые вас поддержат. Самое главное – не впадайте в депрессию, — призывает Матвей Белозёров.