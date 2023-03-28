Вторник, 28 марта, 2023
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Двое взрослых и двое детей погибли в столкновении поезда и легковушки в Крыму

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В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ).

По предварительной информации, в районе села Вольное Джанкойского района произошло столкновение железнодорожного поезда, следовавшего по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург, с легковым автомобилем. ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде около 20:30 28 марта.

Водитель легкового автомобиля, видя движущийся поезд, попытался проехать через переезд на красный запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП двое взрослых и двое детей, находившиеся в машине, погибли на месте происшествия.

На месте происшествия работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов, проводится осмотр территории, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также машинист и работники поезда. Личности погибших устанавливаются, после чего будут назначены все необходимые экспертизы.

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