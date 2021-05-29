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Движение по Астраханскому мосту в Рязани откроют 30 мая

7info
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Астраханский мост на улице Ленина в Рязани откроют для движения после ремонта с 12 часов 30 мая, сообщила пресс-служба городской администрации. 

Мост откроют для движения автомобилей, для пешеходов будет доступен один из тротуаров со стороны Политехнического университета. На этой части полностью положена плитка, в целях безопасности лестничные сходы закрыты. В качестве временного ограждения тротуаров устанавливается оцинкованная решетка по обе стороны моста.

Временные дорожные знаки демонтируют, движение будет организовано по старой схеме. Исключением станет перекрёсток с улицей Праволыбедской, где установят светофор.

Автобусы №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46М2, 47М2,49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2,75М2, 77М2, 88М2, 91М2, 98АМ2, 99М2 вернутся на свои прежние маршруты. Правда, остановку общественного транспорта на старое место пока не перенесут. Также решается вопрос с возобновлением движения троллейбусов – необходимо сделать контактную сеть. 

Работы по установке постоянного ограждения, в том числе с репликами прежнего ограждения, будут продолжаться. Также продолжатся работы под самим мостом. Полностью их должны завершить до 31 июля.

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