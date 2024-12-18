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Две женщины заболели ботулизмом из-за рыбных консервов в Екатеринбурге

Алексей Самохин

В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за рыбных консервов, пишет телеграм-канал «SHOT проверка». 

По данным источника, женщины — родственницы. Они приобрели консервы на рынке у неизвестного продавца, торговавшего с машины. Производитель, указанный на этикетке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. 

Через некоторое время после того, как женщины попробовали шпроты, им стало плохо. Люди обратились к врачам, которые обнаружили в их крови ботулотоксин. Сейчас пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Эксперты выяснили, что ботулотоксин попал в организм из консервов. Продавца опасной продукции ищут. Местный Роспотребнадзор просит покупателей сообщать о шпротах «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024. 

Консервы «За Родину» продаются в разных магазинах на территории России, в том числе в Рязани. 

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