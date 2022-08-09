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Две умершие девочки в Белгородской области состояли в «группе смерти»

Федеральное агентство РИА Новости сообщило подробности гибели двух школьниц в Ровеньках Белгородской области.

Трагедия произошла 28 июля. Местный житель обнаружил в парке тела 13-летних девочек. По словам знакомых, погибшие — из благополучных семей, их не замечали в плохих компаниях.

Очевидцы утверждают, что накануне случившегося они стали чаще шутить на тему смерти и самоубийства.

Издание сообщило со ссылкой на источники, что обе школьницы состояли в «группе смерти». Детям давали опасные задания, финальное из которых — суицид. Как оказалось, в опасной группе в соцсети состоит еще несколько детей из региона.

Выяснилось, что могла покончить с собой еще одна девочка, но трагедию удалось предотвратить.

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