Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

Две церкви Рязанского кремля отреставрируют за 155 млн рублей

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Администрации Рязани

Успенский собор и Богоявленскую церковь в Рязанском кремле планируют отреставрировать. Тендеры размещены на сайте госзакупок. Государственный заказчик — Минкультуры России, а заказчик — московская организация «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

Реставрация Успенского собора обойдётся в 35 млн рублей. На реставрацию и приспособление к современному использованию Богоявленской церкви выделено 120 млн рублей.

В церквях проведут реставрацию фундамента, декоративно-художественных покрасок, деревянных, каменных и металлических элементов, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.

Контроль будет осуществляться с помощью видео- и фотоотчётов. Подрядчик должен завершить работы на объектах до 30 апреля следующего года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/