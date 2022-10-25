Две церкви Рязанского кремля отреставрируют за 155 млн рублей

Успенский собор и Богоявленскую церковь в Рязанском кремле планируют отреставрировать. Тендеры размещены на сайте госзакупок. Государственный заказчик — Минкультуры России, а заказчик — московская организация «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

Реставрация Успенского собора обойдётся в 35 млн рублей. На реставрацию и приспособление к современному использованию Богоявленской церкви выделено 120 млн рублей.

В церквях проведут реставрацию фундамента, декоративно-художественных покрасок, деревянных, каменных и металлических элементов, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.

Контроль будет осуществляться с помощью видео- и фотоотчётов. Подрядчик должен завершить работы на объектах до 30 апреля следующего года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram