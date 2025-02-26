Два крупных пожара произошли в Рязани 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в Рязани произошли два серьёзных пожара. Подробности инцидентов сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В 13:39 загорелся двухквартирный жилой дом в посёлке Мордасово. В тушении принимали участие 15 человек, 5 единиц техники. Часть дома площадью 40 квадратных метров повреждена огнём.

В 17:26 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке в 3-м Тракторном проезде. В тушении участвовали 13 человек, привлекалось 4 единицы техники. Огонь повредил квартиру на площади 6 квадратных метров.

Реклама

Люди не пострадали.