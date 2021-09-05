Два человека пострадали в массовой аварии на улице Чапаева в Рязани

В субботу, 4 сентября, на улице Чапаева в Рязани произошла массовая авария. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Все произошло примерно в 23:53 возле дома №58 по улице Чапаева. По предварительной информации, 28-летний рязанец Ssang Yong Kyron не справился с управлением и врезался в Kia Spectra и в Renault Logan под управлением 42-летнего мужчины.

— В результате 21-летний водитель Kia и 33-летний пассажир Renault получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В момент ДТП водитель Ssang Yong Kyron был пьян. В его крови обнаружили 1,085 мг/л алкоголя. Это превышает норму свыше чем в 6 раз.

Ранее появилось видео с места аварии.