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Воскресенье, 25 июля, 2021
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Два человека пострадали в аварии Renault Duster и автопоезда на трассе Рязань — Михайлов

Елена Лобанова
Два человека пострадали в аварии Renault Duster и автопоезда на трассе Рязань - Михайлов
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В субботу, 24 июля, в Рязанском районе столкнулись Renault Duster и грузовик. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария произошла в примерно в 13:50 на 538-м километре трассы Р132 «Золотое Кольцо». По предварительной информации, 58-летний мужчина на Renault Duster остановился на своей полосе для поворота налево, в сторону садовых товариществ. В этот  момент из Рязани в Михайлов двигался автопоезд с полуприцепом-цистерной. Груженый битумом грузовик под управлением 41-летнего мужчины врезался в легковушку.  

— В результате пострадали водитель и 61-летняя пассажирка легковушки. Автомобили получили механические повреждения. Утечки битума не произошло, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее очевидцы выложили видео с места аварии.

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