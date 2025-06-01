Два автомобиля и хозпостройка сгорели в Рязани 31 мая

В Рязанской области 31 мая произошло 9 пожаров, среди них 6 загораний травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

В Рязани 31 мая примерно в 01:45 стало известно о загорании легкового автомобиля на улице Братиславская. На место происшествия выехали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь повредил два автомобиля, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В селе Глебово около 16:00 загорелся нежилой дом. Пожар ликвидировали 9 человек и 3 единицы техники. Площадь повреждения — 40 квадратных метров.

В Рязани в 16:06 загорелась хозяйственная постройка на третьем Борковском карьере. Огонь тушили 9 человек и 2 единицы техники. Хозпостройка полностью уничтожена, площадь пожара — 9 квадратных метров.