Утром в понедельник, 15 ноября, в маршрутке № 90 в Рязани произошёл конфликт водителя и пассажира. Видео инцидента РИА «7 новостей» прислал очевидец.

По его словам, пьяный мужчина вошёл в салон на остановке и потребовал отвезти его в Канищево. Водитель везти отказывался, пассажир не собирался выходить.

Сначала потасовка завязалась между водителем и пассажиром, затем пьяный мужчина начал драться с другим пассажиром, который пытался его успокоить. В итоге дебошира выгнали из маршрутки.

Публикуем видео от очевидца.

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