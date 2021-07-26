23.2 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения

Елена Лобанова
Дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения
- Advertisement -

В ближайшее время дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения ПДД. Речь идет о соблюдении дистанции и опасном вождении. Об этом сообщает Autonews

К примеру опасного вождения специалисты отнесли попытку согнать соседей по потоку из левого ряда. 

— Такое поведение очень опасно, особенно если в обгоняемом автомобиле находится новичок. Неопытный водитель может испугаться и принять неверное решение: затормозить или быстро уступить полосу, не убедившись в безопасности маневра, — говорится в сообщении. 

Фиксировать нарушения будет нейросеть. Система способна замечать превышение скорости по сравнению с другими автомобилями. Если поток едет свободно, а какой-то автомобиль несется со скоростью 100 км/ч и вплотную приближается к движущейся впереди машине, то камера это также зафиксирует. Нейросеть способна определять расстояние между автомобилями в точности до сантиметра.  

Устройства будут делать несколько фотографий и записывать видео. Это поможет при оценке нарушения должностными лицами. 

Однако так называемые «игры в шашечки» камеры пока фиксировать не смогут. По словам разработчиков, для этого нужно на коротком расстоянии установить множество устройств. Это же, в свою очередь, выйдет слишком накладно.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]