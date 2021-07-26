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В ближайшее время дорожные камеры начнут фиксировать новые нарушения ПДД. Речь идет о соблюдении дистанции и опасном вождении. Об этом сообщает Autonews.

К примеру опасного вождения специалисты отнесли попытку согнать соседей по потоку из левого ряда.

— Такое поведение очень опасно, особенно если в обгоняемом автомобиле находится новичок. Неопытный водитель может испугаться и принять неверное решение: затормозить или быстро уступить полосу, не убедившись в безопасности маневра, — говорится в сообщении.

Фиксировать нарушения будет нейросеть. Система способна замечать превышение скорости по сравнению с другими автомобилями. Если поток едет свободно, а какой-то автомобиль несется со скоростью 100 км/ч и вплотную приближается к движущейся впереди машине, то камера это также зафиксирует. Нейросеть способна определять расстояние между автомобилями в точности до сантиметра.

Устройства будут делать несколько фотографий и записывать видео. Это поможет при оценке нарушения должностными лицами.

Однако так называемые «игры в шашечки» камеры пока фиксировать не смогут. По словам разработчиков, для этого нужно на коротком расстоянии установить множество устройств. Это же, в свою очередь, выйдет слишком накладно.