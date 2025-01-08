Дом в Рязани рушится из-за сточных вод

В Рязани на улице Дзержинского около дома № 62 к.1 течет канализация. Об этом сообщает портал YA62.ru со ссылкой на местных жителей.

Сточные воды разрушают дом. В некоторых местах уже видны трещины. От стен отходит плитка.

«Если так будет продолжаться, мы боимся, что дом рухнет. Очень надеялись, что наши проблемы решатся в ходе неоднократных ремонтов, однако этого не произошло», — жалуются жильцы дома.

Рязанцы отметили, что аварии на канализации начались после введения в эксплуатацию двух домов на улице Татарской. Жители подчеркнули, что не раз обращались в управляющую компанию, но никаких действий предпринято не было.

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В СМИ предположили, что причина аварии — неисправность канализационного колодца, который находится напротив торца дома около первого подъезда. Канализация через почву проникает в лотки, по которым проходит подача горячей воды.