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Вторник, 19 октября, 2021
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Должность вице-губернатора убрали с сайта правительства Рязанской области

7info

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С официального сайта правительства Рязанской области убрали информацию о вице-губернаторе.

Напомним, вице-губернатором Рязанской области был Игорь Греков. Он уволился по собственному желанию через некоторое время после пресс-конференции Владимира Путина. На ней рязанская журналистка предложила президенту присвоить Грекову звание Героя России.

Долгое время пост оставался вакантным, пока его не занял Михаил Семёнов. Вторым лицом в регионе приезжий чиновник пробыл недолго — его уволили. Губернатор Любимов объяснил, что увольнение связано с гостайной.

Неделю назад Семёнов был задержан силовиками за браконьерство во время охоты в Старожиловском районе.

Должность вице-губернатора убрали с сайта правительства Рязанской области

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