Должность вице-губернатора убрали с сайта правительства Рязанской области

С официального сайта правительства Рязанской области убрали информацию о вице-губернаторе.

Напомним, вице-губернатором Рязанской области был Игорь Греков. Он уволился по собственному желанию через некоторое время после пресс-конференции Владимира Путина. На ней рязанская журналистка предложила президенту присвоить Грекову звание Героя России.

Долгое время пост оставался вакантным, пока его не занял Михаил Семёнов. Вторым лицом в регионе приезжий чиновник пробыл недолго — его уволили. Губернатор Любимов объяснил, что увольнение связано с гостайной.

Неделю назад Семёнов был задержан силовиками за браконьерство во время охоты в Старожиловском районе.