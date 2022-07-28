Документы на регистрацию на выборах главы Марий Эл подали 4 кандидата

Четверо из пяти кандидатов на пост главы Марий Эл подали в Центризбирком республики документы для своей регистрации на выборах в установленные сроки, сообщает региональная ЦИК.

Как ранее сообщалось, в числе пяти претендентов на должность главы республики кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл Валентина Злобина, кандидат от ЛДПР Антон Мирбадалев, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Наталия Глущенко и два самовыдвиженца — врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и Василий Арисов.

«ЦИК Марий Эл завершила очередной этап работы на выборах главы республики Марий Эл… Четыре кандидата подали документы в республиканский Центризбирком», — говорится в сообщении.

Избирком отмечает, что изначально было выдвинуто пять кандидатов: два – в порядке самовыдвижения, три – представители политических партий, но один из кандидатов-самовыдвиженцев не представил в ЦИК Марий Эл в установленный срок необходимые документы. Согласно данным ЦИК, документы подали Глущенко, Зайцев, Злобина, Мирбадалев.

По информации региональной ЦИК, регистрация всех кандидатов на должность главы Марий Эл завершится не позднее 5 августа. Выборы главы республики Марий Эл состоятся в единый день голосования 11 сентября.